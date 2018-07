Cristina Montagnaro Un classico senza tempo, che porta alla mente le tante colonne

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cristina MontagnaroUn classico senza tempo, che porta alla mente le tante colonne sonore dei film per i quali sono stati utilizzati: i Carmina Burana di Carl Orff arrivano ad impreziosire la rassegna Roma Summer Fest, eseguiti dal coro, dalle voci bianche e dalle percussioni dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretti da Ciro Visco. I ventiquattro brani risalenti all'XI-XII sec, costituiscono un corpus di testi poetici medievali, scritti in volgare e latino, giunto fino a noi grazie ad un manoscritto contenuto in un codice Burana Codex rinvenuto in un'abbazia benedettina vicino Monaco.I temi trattati sono molto diversi spaziano dal religioso al profano: i ventiquattro carmina scelti da Orff contengono riferimenti alla Primavera, alla gioia dell'amore fisico e all'euforia data dall'ebbrezza e dalla convivialità. Il risultato è quello di un medioevo di grande effetto, con sonorità che affascinano sin dalla prima esecuzione a Francoforte nel 1937. In scena anche l'Ensemble Chominciamento di gioia, diretto da Gianfranco Russo, formato da musicisti specializzati nel repertorio medievale e rinascimentale con collaborazioni per grandi interpreti di musica antica. Riproporranno con strumenti storici una selezione di Carmina, ricavati dallo stesso codice dal quale Orff ha tratto i testi per la propria rielaborazione musicale.