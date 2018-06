Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cristina MontagnaroSuggestioni orientali per la sesta edizione di Summer Mela, il festival di arte e cultura indiana dal 21 giugno al 3 luglio. Ad aprire la manifestazione Ritwik Sanyal (foto) star della musica classica dhrupad in trio con Gianni Ricchizzi alla rudra veena, strumento musicale e Mohan Sharma al pakhawaj. Il concerto celebrerà insieme la festa della Musica e la giornata internazionale dello Yoga. Prima del concerto ci sarà infatti una sessione di asana nella location d'eccezione di piazza del Campidoglio a cura dell'Ambasciata dell'India a Roma; seguirà il concerto del coro delle Mani Bianche e Quadracoro (ore 21-21,30).Altro appuntamento da non perdere questa volta con la danza. Si potranno ammirare le evoluzioni delle danzatrici nei loro costumi tipici che si esibiranno in uno spettacolo Il Nettare di Krishna, al teatro India (26/06, ore 20) ingresso gratuito. Le danzatrici sono: Apoorva Jayaran e Shweta Prachande, due delle più talentuose interpreti della nuova generazione. Per chi ama la danza indiana c'è anche la possibilità di partecipare ad una masterclass, ossia lezioni di bharatanatyam, proprio con le due balerine (29-30 /06-1/07) a Palazzo Rospigliosi, a Zagarolo. SummerMela festival chiude martedì 3 luglio (ore 21,30) , ai Giardini dell'Accademia Filarmonica Romana, con il concerto di musica classica carnatica di Ganesh e Kumaresh, una coppia di violinisti riconosciuti come due dei massimi esponenti della musica Carnatica, lo stile musicale classico dell'India meridionale principalmente vocale e saldamente legato alla sfera religiosa.SummerMela a Roma: piazza del Campidoglio, teatro India, Casa del Cinema, Giardini Accademia Filarmonica e Palazzo Rospigliosi di Zagarolo; eventi gratuiti (tranne Filarmonica 10 euro), summermela.find.org.inriproduzione riservata ®