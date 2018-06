Cristina Montagnaro Roma Nord contro Roma Sud, Luiss contro Tor Vergata, Parioli

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cristina MontagnaroRoma Nord contro Roma Sud, Luiss contro Tor Vergata, Parioli o Ponte Milvio contro Eur e Magliana, top e daje sono solo alcuni degli opposti che hanno reso popolari gli Actual, duo di attori, registi e sceneggiatori - al secolo Leonardo Bocci, 28 anni, e Lorenzo Tiberia, 31 anni - che con i loro video spopolano sul web con oltre venti milioni di visualizzazioni.Da youtuber a scrittori il passo è breve. È appena uscito il loro romanzo d'esordio: Noi, Lei e Roma, un nuovo capitolo della sfida Roma Nord - Roma Sud, arricchito con una storia d'amore per una bella olandese, contesa tra i due«I personaggi hanno qualcosa di noi, uno è più introverso e l'altro estroverso proprio come me e Leonardo» anticipa Lorenzo Tiberia. Leonardo e Lorenzo si sono conosciuti nel 2009 ad una scuola di recitazione.«Gli Actual sono nati perché leggemmo su internet la notizia dello scandalo di Mafia Capitale, così decidemmo subito di realizzare un video, la parodia di Romanzo Criminale chiamato appunto Romanzo Capitale» spiega Bocci.«Abbiamo ricreato i personaggi della banda della Magliana attualizzandoli alla situazione odierna e da qui il nome Actual» aggiunge Leonardo.Nella vita reale abitano e davvero a Roma sud e a Roma nord: «Io sono nato a San Giovanni e vivo alla Montagnola - racconta Leonardo Bocci - e Lorenzo invece è nato a piazza Mancini e ora abita sulla Cassia, piena Roma Nord».Nell'eterna lotta tra Parioli e Garbatella secondo loro «Vince la Capitale nel suo complesso. A Roma nord c'è più fashion style, moda, mentre a Roma sud sono più veraci, ma è più uno stile di vita che va oltre ogni categoria». Roma la portano nel cuore e ai ragazzi che sono tentati di espatriare suggeriscono: «Pensateci bene prima di abbandonare la Città, non è detto che altrove non vi siano le stesse difficoltà, vale la pena tentare qui». Tra i sogni nel cassetto c'è quello, impegnativo, di vincere l'Oscar. Più fattibile quello di vivere della nostra passione, che sia cinema, tv o web e guadagnare facendo ciò che ci piace».Ai fan in attesa anticipano che è in arrivo, a fine mese, il prossimo video sulle vacanze «Non la solita rivalità Ostia o Fregene, ma sulle tante tipologie di vacanze che ci rappresentano».riproduzione riservata ®