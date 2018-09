Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cristina MontagnaroPartecipare a un'anteprima cinematografica insieme agli attori, al regista e ai personaggi famosi e magari sentirsi anche un vip per una serata? Ora si può, grazie all'iniziativa di Leggo che permette ai lettori di andare al cinema gratuitamente.Si parte il 24 settembre: c'è la possibilità di essere invitati all'anteprima esclusiva di Ricchi di Fantasia, che si terrà alle 20.30 al cinema The Space Moderno, in piazza della Repubblica. Saranno i lettori più veloci e fortunati ad aggiudicarsi gli inviti. Partecipare è semplice: basta richiedere i biglietti omaggio inviando una mail all'indirizzo alcinema@leggo.it specificando il proprio nome da inserire in lista.Saranno 72 i vincitori (per un totale di 145 posti) che potranno assistere alla proiezione. I biglietti sono validi per due persone.L'invito è da considerarsi valido, solo dopo la ricezione della mail di risposta in cui saranno fornite le indicazioni di accredito.Il primo appuntamento è per vedere la commedia di Francesco Miccichè Ricchi di Fantasia, interpretata da Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli, che racconta di una coppia di amanti romani alle prese con una vincita da tre milioni di euro alla lotteria, che ben presto si rivelerà solo di fantasia.Nel cast ci sono tra gli altri: Matilde Gioli, Valeria Fabrizi, Antonio Catania e Paolo Calabresi, Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Paola Tiziana Cruciani, Luigi Imola, Siria Simeoni e Vincenzo Sebastiani. Chi non hai mai sognato di cambiare vita e di farlo per davvero, possibile ma a due condizioni: avere coraggio e il denaro necessario.Riusciranno a cambiare vita e iniziarne una nuova insieme? I lettori cinefili che parteciperanno all'iniziativa di Leggo potranno scoprire come andrà a finire e trascorrere una serata piacevole al cinema tra risate e colpi di scena.riproduzione riservata ®