Cristina Montagnaro Nel cuore della cittadella giudiziaria, proprio dietro la

Cristina MontagnaroNel cuore della cittadella giudiziaria, proprio dietro la sede del tribunale, in via Romeo Romei, lontano dal caos cittadino e con vista all'interno della Riserva Naturale di Monte Mario c'è un campo rom abusivo. Un centinaio di persone hanno costruito la loro casa, un ombrello e un asciugamano come porta, cani che abbaiano e fanno la guardia, e una cucina dove con il fuoco preparano da mangiare tra passeggini abbandonati, panni spesi, capanne e rifiuti di ogni genere, in barba ad ogni divieto. I residenti sono esasperati: «Ci troviamo proprio vicino al tribunale, che dovrebbe far rispettare la legge e allora mi chiedo quali norme permettono di abitare all'interno del parco? La sera non possiamo più uscire, bruciano le gomma e siamo costretti a tenere le finestre chiuse, per evitare di respirare i fumi tossici» afferma una residente. «Chiediamo che il Comune si faccia carico degli strumenti che ha e apra un tavolo con la Prefettura, il Ministero dell'Interno e della Sanità, i cittadini non possono camminare liberamente per il loro quartiere» affermano i consiglieri del I municipio Jacopo Scatà e Flavia De Gregorio.Tanti i rom che entrano ed escono dall'accampamento con carrello alla mano, per dirigersi verso i cassonetti dell'immondizia. Sulla sinistra invece nella Riserva Naturale di Monte Mario nel bosco e nell'erba alta ci sono rifiuti di ogni tipo, le attrezzature del percorso salute inutilizzabili e abbandonate, qualche metro più in là si nota una baraccopoli con tutto il degrado conseguente: roghi notturni, feci e immondizia. «Il razzismo non ci appartiene, vogliamo chiedere ai servizi sociali di occuparsi di queste persone, ma nello stesso tempo non possiamo condividere l'occupazione di una Riserva naturale come il Parco di Monte Mario, che fa parte della via Francigena, inaugurata nel 2016, che dovrebbe essere un gioiello della nostra città» Paola De Vecchis, del Comitato di residenti Trionfalmente17.