Cristina Montagnaro Misticismo, cultura, musica, tradizioni millenarie, incontri

Cristina MontagnaroMisticismo, cultura, musica, tradizioni millenarie, incontri letterari e mostre tutto questo è la Notte della Cabbalà, una notte bianca piena di eventi che aprirà sabato Ebraica, il festival internazionale di cultura. Durante la serata si potranno visitare gratuitamente anche il Museo Ebraico, la Grande Sinagoga e la Fondazione Museo della Shoah-Casina dei Vallati. La novità è che, oltre le vie dell'antico quartiere ebraico, come il Palazzo della Cultura e i Giardini del Tempio, si animeranno anche l'Isola Tiberina con l'Isola del Cinema.Il filo rosso che collegherà gli eventi sarà il tempo inteso come scansione fondamentale della vita dell'uomo, della sua dimensione materiale e immaterial . Nella notte di apertura del festival sarà presentata la mostra Donne straordinarie. 1948 Nascita di una nazione, tutta dedicata alle donne straordinarie di Israele, che hanno contribuito alla nascita dello Stato ebraico. Tra gli eventi più attesi, quello con la musica jazz A Jewish Jazz Story, l'esibizione del Trio Dimitrij, prevista nella serata di apertura, dove i musicisti provenienti dall'Accademia di Santa Cecilia, accompagneranno gli spettatori in un viaggio agli albori del jazz. Sono previsti incontri con personalità della cultura e della letteratura tra i tanti: con la giornalista Franca Leosini, lo storico David Kertzer e la professoressa di lettere Serena Di Nepi, lo psichiatra Raffaele Morelli, il giornalista Paolo Conti, e per il cinema i registi: Alessandro D'Alatri e Shemi Zarhin e l'attore Pino Quartullo.riproduzione riservata ®