Cristina MontagnaroMangiare piatti tipici in un ristorante non basta più. La nuova frontiera si chiama social eating, prevede sempre piatti tipici, gustati in contesti finora insoliti - soprattutto in case private - con prenotazioni realizzate in Rete. Le città turistiche, Roma tra tutte, stanno sperimentando questa novità da tempo. E in diversi modi. «Mi piace riunire persone intorno a un tavolo, con del buon cibo, del vino, raccontando aneddoti e scoprendo esistenze che vivono lontano da me» dice Cecilia Scaldaferri, 36 anni, è una Cesarina per hobby. Le Cesarine sono raccolte su una piattaforma web che mette in contatto domanda e offerta, basata sui piatti regionali, con la prerogativa di aprire le porte della propria casa ospitando le persone. Cecilia delizia i propri ospiti con un menù romano: formaggi e salumi laziali dop con pizza bianca, spaghetti alla carbonara, fino alla crostata tipica della tradizione giudaica romanesca, di ricotta e visciole.Per lo chef a domicilio, invece, i fornelli sono quelli di casa dei clienti. Roberto Esposito, ha 45 anni, vizia i suoi clienti andando a fare la spesa, scegliendo accuratamente le materie prime, e trasforma i fornelli di casa in quelli di un ristorante gourmet. «Chi ti accoglie a casa ti fa entrare nella propria intimità, mi piace molto ripercorrere insieme la storia dei cibi e la tradizione familiare come la cucina di mia nonna, che mi ha sempre ispirato». Tra i suoi fiori all'occhiello: gli spaghetti con le alici, i piatti romani, e gli gnocchetti zafferano, fiori di zucca e vongole.Si impara a cucinare invece tra pentole e fornelli nella scuola di cucina amatoriale Punto di Cottura in Prati, a due passi da San Pietro. E dopo aver cucinato, si mangia tutti insieme in un tavolo sociale per apprezzare il cibo come elemento di condivisione cultura e piacere. Andrea Lucariello Zattera, 40 anni, titolare, assicura: «Definirla una scuola di cucina è riduttivo, perché per noi la cena è un momento di allegria e un modo per stare tutti insieme».riproduzione riservata ®