Cristina Montagnaro

Dopo due anni ritornano i misteri che hanno appassionato ne Il signor Diavolo. Sempre nel nord est contadino, precisamente a Lio Piccolo, paese vicino Venezia, un cadavere in un sotterraneo, un giovane parroco troppo ingenuo, un'indagine su cui grava l'ombra del male. Sono gli elementi de L'archivio del Diavolo, nuovo romanzo di Pupi Avati, maestro del cinema italiano: «Tutto è nato da un mio interesse verso le allucinazioni ipnagogiche, esperienze misteriose e inquietanti che si verificano tra la veglia e il sonno, condivise da varie persone senza che esse si conoscano e questo mi ha messo sulla strada di un possibile seguito del romanzo», spiega il regista. Il male è uno dei protagonisti delle vicende narrate. «Da bambino quando ero sfollato in campagna mi venivano raccontate storie orrorifiche, favole contadine che rispecchiavano quello che era la chiesa di un tempo incentrata sul diavolo, sull'inferno e sul peccato, ma anche sul miracolo e da qui è nata la mia attrazione per il fantastico». La pandemia e il lockdown non hanno intaccato la vena creativa del registra-scrittore infatti Avati confida: «Lo stare in casa e il silenzio mi hanno permesso di leggere e scrivere moltissimo». Tra i progetti futuri «la vita di Dante Alighieri narrata dal Boccaccio, che dovrei cominciare a girare a giugno e che aspetto di fare da 18 anni».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 05:11

