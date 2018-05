Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cristina Montagnaro«Come diceva Agatha Christie è come una malattia che si insinua e viene voglia di scrivere» a parlare così non è uno scrittore consumato, ma un ragazzo di 20 anni, che descrive la sua passione per la letteratura. È Lorenzo Fabris, autore del libro L'incendio e altri racconti, vive a Londra, studia economia, ma sogna di fare lo scrittore. E sigla una raccolta di otto racconti fulminanti, per altrettanti personaggi.Il suo libro è stato presentato ieri sera nella nuova libreria Eli di viale Somalia - uno spazio che vuole essere palcoscenico per scrittori emergenti - insieme ai giornalisti Carlo Rossella, Jas Gavronski e Andrea Ballarini. Tanti i giovani in sala. E proprio a loro si è rivolto Carlo Rossella, che invitandoli a leggere e a scrivere, ha raccontato di quando lui leggeva allo scrittore Borges la Gerusalemme Liberata o la Divina Commedia. «Il libro è apprezzabile - ha continuato Rossella - perché è scritto da un ragazzo, ed è l'esempio di come i giovani credono ancora nella fantasia e nell'arte».