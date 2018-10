Cristiano Ronaldo ripiega in difesa

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Si ferma il campionato, prosegue il caso-Ronaldo. Il portoghese rientrerà oggi a Torino da Lisbona, dove ha incontrato gli avvocati che lo difendono dalle accuse di stupro dell'americana Kathryn Mayorga. È quanto rivela il quotidiano lusitano Correio da Manha, che pubblica anche le foto di CR7 in compagnia della sua Georgina e di alcuni amici.Il giornale Observador riporta invece le parole di Jacinto Rivera, portavoce della polizia di Las Vegas: «Le prove non sono scomparse. Sono le stesse raccolte nel 2009 e sono ancora di nostra proprietà». E poi: «A un certo punto dovremo interrogare Cristiano Ronaldo, ma attualmente non sappiamo quando».Il cinque volte Pallone d'oro potrebbe inizialmente rispondere tramite una videoconferenza, non essendo al momento imputato del presunto reato.Intanto gli avvocati di Ruby Rubacuori, al secolo Karima El Mahroug, spiegano che i media inglesi «fanno riferimento alle dichiarazioni dai lei rilasciate quando aveva 17 anni, in merito alle quali ha espresso una sua smentita tre anni fa nel corso della sua testimonianza dibattimentale». In difesa di Ronaldo, oltre al cordone protettivo juventino e alle dichiarazioni del premier portoghese Antonio Costa, si è stretta tutta la famiglia del fuoriclasse di Funchal. Da mamma Maria Dolores alla sorella Katia, con tanto di hashtag: #justicacr7, giustizia per CR7, nel pomeriggio atteso da Allegri per la ripresa alla Continassa, dove mancheranno 14 nazionali.Dalla cronaca al calciomercato, dall'inchiesta di Der Spiegel alle indiscrezioni riportate dall'altra testata tedesca, die Bild: la Juve sarebbe nuovamente interessata a James Rodriguez, che sarebbe insoddisfatto della sua esperienza al Bayern Monaco. Il possibile obiettivo dei bianconeri, più per il mercato estivo che per quello invernale, ha una valutazione intorno ai 60 milioni. Il club di Andrea Agnelli può contare sui buoni rapporti con il procuratore del colombiano, Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo e Cancelo. Se è vero che non c'è due senza tre...riproduzione riservata ®