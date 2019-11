Cristiano Ronaldo, il caso (forse) è chiuso

Timothy Ormezzano

TORINO - Caso (forse) chiuso. La Juve non multerà Cristiano Ronaldo per la sua uscita dal campo polemica, al 55' della sfida contro il Milan. Il club non punirà il giocatore che, dopo aver scagliato qualche parolaccia in portoghese dalle parti della panchina, ha lasciato lo Stadium tre minuti prima del triplice fischio.

Arrivano messaggi distensivi da CR7: «Partita difficile, vittoria importante!» è il suo telegrafico post sui social. Tifosi divisi tra innocentisti e colpevolisti, con qualche richiesta al fuoriclasse di rispettare il club che gli versa 31 milioni di euro netti a stagione.

Sarri nel post partita aveva addirittura ringraziato Ronaldo «per essersi messo a disposizione» nonostante un problema al collaterale interno. Quanto alla fuga anticipata dallo Stadium, il tecnico aveva detto che «se è vero, è un problema che dovrà risolvere con i suoi compagni».

Caso (quasi) chiuso. Per il confronto, non resta che aspettare il rientro di CR7 dalla Nazionale portoghese. «Tornerà sicuramente più forte di quanto lo è in questo momento», ha detto con estrema franchezza Szczesny. E ancora: «Quando a 34 anni non sei al top della forma fisica, non è facile gestirsi. Ma rientrerà alla grande».

Caso (forse) chiuso. Intanto Chiellini, scherzando con dei giovani tifosi-reporter, ha girato il coltello nella piaga rossonere: «Ero tifoso del Milan , purtroppo, poi sono diventato più intelligente». Infine Matuidi si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una frattura della cartilagine della decima costa: d ieci giorni di stop e adieu alla Nazionale francese.

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

