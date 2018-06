Cristante, primo giorno a Trigoria

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Un giro in centro nella notte di mercoledì, poi le visite mediche a Villa Stuart con la maglia della Roma (quella da allenamento) e le prime parole da giallorosso. «Forza Roma, sono davvero felice di essere qui», ha detto ai tifosi fuori la clinica. Così ha passato le sue prime ore nella capitale prima di partire per le vacanze Bryan Cristante che ieri ha firmato un quinquennale da 1,3 milioni a salire fino a 2 più bonus.Il centrocampista 23enne, arrivato dall'Atalanta con la formula del prestito biennale a 5 milioni più riscatto da 25 comprensivi di bonus, è stato preso d'assalto da una decina di tifosi poi si è diretto verso Trigoria per visitare il centro sportivo dove la Roma si radunerà e svolgerà il ritiro dal 4 luglio in poi. Il comunicato arriverà soltanto oggi a causa di alcuni documenti mancanti. Con l'Atalanta restano aperti i discorsi per i prestiti di Tumminello e Gerson mentre Defrel preferisce la destinazione Fiorentina. (F.Bal.)riproduzione riservata ®