Crisi per il Covid-19, gelata sulle imprese

Mario Fabbroni

Le imprese del Lazio che avranno conseguenze dirette dall'emergenza sono il 95,3%: solo una settimana prima erano il 76%. L'Osservatorio della Camera di Commercio di Roma ha effettuato il secondo rilevamento tra l'11 e il 15 marzo, basandosi sempre su un campione di 500 imprese di Roma e provincia. Quasi raddoppia la quota di imprese che dichiara un calo del fatturato di oltre il 30% nell'ultimo mese: 63,7% (era il 32,1%). Sale al 51% (dal 28,5%) le aziende che prevedono una contrazione del fatturato di oltre il 30% nel 2020. Il 95% delle imprese ha una liquidità sufficiente a fronteggiare al massimo 3 mesi di crisi: per il 36% la liquidità durerebbe 15 giorni, per il 38% tra 15 giorni e un mese, per il 21% tra un mese e tre mesi. Le aziende chiedono soprattutto un indennizzo agganciato all'effettivo calo dell'attività economica (34,7%): segue la sospensione dei pagamenti (31,3%) e il supporto al credito (15,7%). Intanto, il 43% delle aziende sentite hanno messo in atto o progettato azioni anti-crisi: smart working (nel 39,8% dei casi), accordi con i fornitori (27,1%) e nuovi canali vendita (24,1%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 05:01

