CRIMINE SENZA TRASPORTO

Emilio Orlando

Non sono solo i commercianti a lamentare un drastico calo degli affari. La vita difficile non è solo per i pendolari e i viaggiatori che faticano a raggiungere il posto di lavoro, ma anche per l'esercito dei manolesta, che avevano creato nelle stazioni della metropolitana del centro un business molto redditizio. Con la chiusura delle tre fermate della linea A di Repubblica, Barberini e Spagna i borseggiatori hanno cambiato modus operandi e le zone dove derubare le loro prede.

Adesso si sono spostati sugli autobus di linea e sui mezzi di superficie, dove la calca e la ressa dei turisti in fila per attendere i mezzi pubblici è maggiore. Agiscono in men che non si dica anche all'aperto, hanno affinato in tempi lampo la tecnica criminale, tanto che qualcuno ipotizza che nei campi rom ci siano delle scuole di borseggio. La metropolitana della Capitale, da sempre croce e delizia dei romani e dei visitatori della Città Eterna, oltre che dai pendolari è stata sempre utilizzata anche dai ladri di portafogli, che sulle metro di Londra chiamano pickpockets.

Da Anagnina a Furio Camillo, da Re di Roma ad Ottaviano passando per San Giovanni, Termini e Spagna, la linea A è stata sempre terreno di caccia per la microcriminalità predatoria. Basti pensare che per ogni migliaio di viaggiatori si contano almeno una decina di borseggiatori. Dove sono finiti oggi, con la chiusura delle fermate che fino alla loro chiusura erano le più gettonate dalle bande di criminali? Le denunce per borseggio, quello che il codice penale definisce furto con destrezza, che prima delle chiusure se ne registravano centinaia al mese nella tratta da Termini a Piazza Barberini, si sono quasi azzerate. Ma nonostante ciò il fenomeno si è spostato. I carabinieri da sempre in prima linea per contrastare il fenomeno, continuano a fare arresti e servizi preventivi in altri punti strategici.

Durante le ore di punta, proprio per la maggiore presenza di viaggiatori e pendolari che si ammucchiano durante la salita o la discesa dai convogli, i manolesta agiscono in prossimità dei nodi di scambio, come dalla linea A alla B o sul bus 64 e alla fermata del 40, dove c'è una concentrazione importanti di turisti che visitano la città. Non possono tirare un sospiro di sollievo nemmeno coloro che utilizzano le navette messe a disposizione dagli alberghi per spostarsi. Bande di ladruncoli ben organizzati fanno razzia, oltre che di portafogli e smartphone, anche di bagagli e valige, utilizzando lo stratagemma di creare un diversivo per distrarre l'attenzione ed agire in pochi istanti.

