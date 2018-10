Crimea, strage di studenti al college: il killer ha 17 anni

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaStrage di giovanissimi in un college della Crimea: ieri, all'ora di pranzo, un ragazzo di 17 anni ha aperto il fuoco con un fucile da caccia, dopo l'esplosione di un ordigno nell'istituto; il bilancio è di 19 morti (compreso l'autore della strage che si è poi suicidato) e più di 50 feriti.Le motivazioni del folle gesto sono ancora da chiarire. «C'erano cadaveri di ragazzini ovunque», è l'agghiacciante testimonianza di uno dei sopravvissuti alla strage nella scuola di Kerch, cittadina portuale della Crimea.«Prima abbiamo sentito un'esplosione, poi il rumore di spari. Siamo riusciti a fuggire saltando giù dalla finestre», ha raccontato uno studente a Russia Today. L'autore della strage è il 18enne Vladislav Roslyakov: aveva ottenuto il porto d'armi da caccia pochi giorni fa. Sembra che abbia agito da solo.Un'esplosione come diversivo e poi gli spari. Uno schema che si ripete identico, come nella strage alla Columbine high school del 1999, in Colorado, (le bombe piazzate nella scuola in quel caso non esplosero, erano state caricate male) quando due sedicenni uccisero dodici compagni di scuola e un'insegnante. E come nella strage sull'isola di Utoya del 2011, quando il suprematista norvegese Brievik uccise a colpi di fucile 69 giovani laburisti che stavano partecipando ad un campus, dopo aver fatto esplodere un'autobomba ad Oslo.Il comitato investigativo russo ha fatto sapere che la maggior parte delle vittime di Kerch sono studenti. In un primo momento il Comitato aveva annunciato l'apertura di un'indagine per terrorismo, ipotesi successivamente esclusa. Ora si indaga per omicidio plurimo con l'aggravante della crudeltà.riproduzione riservata ®