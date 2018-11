Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Credevo volesse uccidermi». Invece quell'uomo voleva violentarla. Lei 68 anni, lui 20. Eppure è accaduto. L'aspirante stupratore della pensionata abruzzese è un migrante proveniente dalla Somalia, sbarcato da circa un anno in Italia con lo status di protezione sussidiaria.La vicenda è avvenuta sulla spiaggia di Marina di San Vito Chietino, in Abruzzo: il giovane extracomunitario prima si è denudato e poi si è avvicinato alla signora, che stava prendendo il sole in queste giornata dell'estate di San Martino, facendole sbattere la testa su alcuni sassi. L'anziana signora è riuscita a divincolarsi, fuggendo in acqua: i carabinieri, sopraggiunti dopo la segnalazione dei commercianti della zona, hanno trovato la vittima ancora dentro l'acqua. Gli uomini dell'Arma erano stati allertati da alcune persone che avevano visto il ventenne somalo masturbarsi in strada. Dopo aver soccorso l'anziana, i militari hanno arrestato poco dopo il maniaco con l'accusa di violenza sessuale. La vittima sessantottenne è stata ricoverata all'ospedale di Lanciano a causa del trauma cranico e delle molte escoriazioni subite durante l'aggressione.(L. Cal.)