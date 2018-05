Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Creare nel cuore di Roma un'osteria tipica ma non vecchia. Riproporre la cucina di tradizione, adeguatamente riletta e ammodernata, per garantire un futuro ai piatti tipici della storia di gusto capitolina. Sono gli obiettivi di Mazzè, creatura di Luca Mazzella, cresciuto a Ponza, che, contrariamente alle aspettative ha deciso di non proporre un locale dedicato al pesce ma una carta di piatti tipici rivisitati. «La cucina è quella della tradizione - dice il direttore Luca De Paoli - ma alleggerita per rendere le ricette più moderne e godibili anche oggi, mantenendo inalterata la qualità». Una sfida vinta, a giudicare da esiti e risposta positiva, sia da parte dei turisti sia da parte dei romani. L'offerta spazia dai classici come Carbonara, Amatriciana e Cacio e pepe ai secondi perlopiù di terra, senza trascurare specialità di pesce. Ottimi i dolci fatti in casa.Via Rasella 34, Roma. 06/42011130Costo: 25/40 euro, chiuso lunedì.(V.Arn.)