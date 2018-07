Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - «Scegliere la Juve è stato facile. Voglio lasciare un segno nella storia di questo club», dice forte e chiaro Cristiano Ronaldo. E sembra quasi una dichiarazione di guerra alla Serie A e alla Champions League: «Tutte le squadre vogliono vincerla. Abbiamo la possibilità di farcela. Sarà molto difficile, ma spero di aiutare la Juve a conquistare una cosa a cui si è molto avvicinata negli ultimi anni». E se è vero che da cosa nasce spesso cosa: «Un altro Pallone d'oro? Perché no? Ma non è una cosa che mi toglierà il sonno».In attesa di vederlo all'opera in campo, CR7 non ha tradito le grandi attese per la conferenza-evento di ieri, davanti a 200 giornalisti di tutto il mondo, nell'elegante Sala Gianni e Umberto Agnelli dello Stadium. Mezz'ora di parole da lui pronunciate in tre lingue portoghese, spagnolo e inglese - senza bisogno della traduzione per le domande in italiano. Tanto body language. Mai un accenno di falsa ipocrisia. Semmai un filo di giustificabile superbia, da parte di chi è comprensibilmente sicuro dei suoi grandi mezzi: «Sono diverso dai giocatori che a 33 anni pensano che la loro carriera sia finita. L'età per me non conta. Niente Qatar oppure Cina. Ho scelto la Juve, una delle migliori squadre al mondo. Ed è stata una decisione facile. Non sono venuto qui in ferie, ma per stupire tutti». E ancora: «Voglio continuare a vincere, a essere il migliore. Voglio dimostrare agli italiani che sono al top. Sono fiducioso del mio calcio, dei miei compagni e della Juve. Darò il meglio. Sono molto tranquillo». Ronaldo comincerà ad allenarsi il 30, ma con ogni probabilità non raggiungerà la Juve in tournée negli Stati Uniti, chissà se per schivare l'amichevole contro il Real del 5 agosto a Washington: «La prima partita la giocherò il 12 agosto», rivela il portoghese: è la data del classico vernissage in una Villar Perosa già verso l'inevitabile sold out.Detto del futuro prossimo, ecco i retroscena dell'operazione del secolo. La standing ovation dello scorso 3 aprile per applaudire la sua rovesciata ai limiti delle leggi della fisica lo ha in qualche modo spinto verso i bianconeri: «In quel momento non avevo ancora deciso il mio futuro, quell'applauso è stato un evento spettacolare che mi dà grande motivazione per la mia nuova avventura: spero di ricambiare in campo». Anche il ds bianconero Fabio Paratici è tornato su quel Juve-Real: «La nostra folle idea è nata dopo quel suo gol in rovesciata: Mendes ci disse che Cristiano era rimasto colpito dai nostri tifosi e che un giorno avrebbe voluto giocare alla Juve». I bianconeri hanno vinto al concorrenza del Manchester United. CR7 se la ride quando assicura di aver ricevuto «una sola offerta, quella della Juve». Sua madre Maria Dolores rivela qualcosa in più: «Non è vero che preferivo rivederlo allo United, per me è uguale, basta che lui sia contento».Intanto a Torino è definitivamente deflagrata la Ronaldo-mania. Ieri alle visite mediche più di 1500 tifosi un record per i bianconeri provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, in un J Medical praticamente blindato. «Portaci la Champions», ha cantato la folla al fuoriclasse portoghese, che ha concesso tanti autografi, soprattutto ai bambini, e ha intonato il coro «Juve, Juve», con qualche comprensibile problema di pronuncia. Da segnalare purtroppo anche altri cori stonati anti-Napoli, con i soliti beceri appelli al Vesuvio. Sotto la Mole il fenomeno CR7 sta contagiando davvero tutti. Se gli immobiliaristi indicano il Parco della Mandria come il posto più probabile dove abiterà il fenomeno, i commercianti hanno inventato gelati, cocktail e pizze intitolare al campionissimo che fa vincere titoli e dà una grande spinta all'economia. Non soltanto quella bianconera.riproduzione riservata ®