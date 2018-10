CR7: «Stupro reato abominevole»

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TORINO - Cristiano Ronaldo, implicato in una presunta vicenda di stupro, respinge ogni addebito: «Ho la coscienza pulita». Cresce l'attenzione attorno al caso che risale al 2009, quando il portoghese si trovava in vacanza a Las Vegas. È qui che conobbe la sua accusatrice, Kathryn Mayorga, che avviò una causa legale, dichiarando di aver ricevuto dal calciatore 375 mila dollari per insabbiare tutto. Nella notte italiana la 33enne americana ha tenuto una conferenza stampa negli Stati Uniti.Dopo le rivelazioni del settimanale tedesco Der Spiegel e la riapertura dell'indagine da parte della polizia di Las Vegas, ieri il tabloid britannico The Sun ha pubblicato un video che mostra Ronaldo e Kathryn insieme alla discoteca Rain, prima del presunto stupro nella suite del Palms Casino Resort. L'autodifesa di CR7 è arrivata a mezzo Twitter: «Nego con forza le accuse di cui sono un bersaglio. Considero la violenza un crimine abietto, contrario a tutto ciò in cui credo. La mia coscienza è pulita». (T.Orm.)