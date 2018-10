CR7 SEXYGATE

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Batti e ribatti. Accuse e smentite. Il caso-Ronaldo tiene sempre banco. Il settimanale tedesco Der Spiegel, in un'inchiesta durata oltre due anni sul caso del presunto stupro ai danni di Kathryn Minorga, sostiene di essere in possesso di «centinaia di documenti autentici e informazioni controllate meticolosamente», smentendo quanto aveva dichiarato mercoledì l'avvocato Christiansen, legale dell'attaccante portoghese. Da registrare anche la presa di posizione del Real Madrid, che assicura di non avere mai spinto CR7 a corrispondere alla Mynorga 375 mila euro per stipulare l'accordo di non divulgazione di quanto avvenuto nell'estate del 2009 al Palms Casino Resort di Las Vegas. Il club di Florentino Perez è passato alla controffensiva, annunciando «un'azione legale contro il quotidiano portoghese Correio da Manhã per la pubblicazione di un'informazione completamente falsa che intende danneggiare seriamente l'immagine del club». Secondo lo stesso giornale, Cristiano Ronaldo è pronto a testimoniare alla polizia di Las Vegas la sua versione sull'accaduto, a condizione di poterlo fare in videoconferenza da Torino. Intanto, gli avvocati dell'ex modella americana hanno individuato nel fratello e nel cognato del divo portoghese due testimoni-chiave della vicenda: i due sarebbero infatti entrati nella stanza dell'hotel dove è accaduto il misfatto.«Credo che Cristiano vada gestito normalmente, facendogli sentire la nostra vicinanza. Se poi fa come a Udine, dove ha segnato un gol straordinario...», sorride Allegri. «Ronaldo non sta attraversando il suo miglior momento a livello personale, ma resta un grande professionista, come abbiamo visto sabato scorso. Speriamo che ci aiuti a conquistare quella Champions che lui, a differenza di molti di noi, ha già vinto», auspica Barzagli.Intanto la Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della Tribuna Sud dell'Allianz Stadium, aggravato la sanzione: saranno infatti due le partite da disputare con il settore solitamente più caldo privo di spettatori. La curva bianconera resterà quindi inaccessibile in occasione di Juve-Genoa e sarà chiusa (ma con la condizionale) contro il Cagliari.riproduzione riservata ®