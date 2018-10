CR7 IN CONTROPIEDE

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Nuova puntata della Ronaldo-novela. L'avvocato del portoghese, Peter Christiansen, prova a far chiarezza sul caso del presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga: «La posizione di Cristiano non cambia: quello che è successo nel 2009 a Las Vegas è stato totalmente consensuale - afferma all'Indipendent - L'accordo stipulato non fu un'ammissione di colpevolezza: Ronaldo seguì il consiglio dei suoi avvocati per mettere fine a certe accuse oltraggiose». A detta del legale, inoltre, i documenti pubblicati (da Der Spiegel) sarebbero stati «alterati o completamente fabbricati».Nel gennaio del 2010, secondo il quotidiano Correio da Manha, CR7 non avrebbe voluto firmare l'intesa economica perché si dichiarava innocente: l'attaccante sarebbe stato convinto a versare un risarcimento di 375 mila dollari alla modella americana su pressione del Real Madrid. Un modo per difendere l'immagine del club, che nell'estate del 2009 aveva fatto un massiccio investimento per prelevare Ronaldo dal Manchester United. Sempre secondo il Correio da Manha, dopo il rapporto sessuale al Palms Casino Resort, Ronaldo e la Mayorga tornarono per qualche ora alla discoteca Rain dove si erano conosciuti.«Anche se siamo lontani, stiamo con te. Tutto andrà bene», commenta su Instagram la mamma di CR7, Maria Dolores. Ieri Ronaldo è rientrato al Torino, infilando di gran fretta i cancelli della Continassa a bordo della sua Mercedes dai vetri oscurati. Nel mirino l'incontro con il Genoa (sabato 20) di Piatek e l'atteso ritorno del grande ex in casa del Manchester United (martedì 23).Intanto arrivano altre anticipazioni della puntata di Report del 22 ottobre, sui rapporti tra la Juve e suoi ultrà. È il caso delle clamorose rivelazioni di Andrea Puntorno, il leader dei Bravi Ragazzi considerato vicino alla cosca dei Li Vecchi: «I nostri incassi settimanali? Dipende: 25, 30 o 40 mila euro. Io mi sono comprato due case e un panificio. Non facevo bagarinaggio, ma c'era chi lavorava per me. I biglietti? Arrivano dalla Juve, è stato sempre così».riproduzione riservata ®