CR7 esalta la Juve, Morata fa 2-0 Insigne sbaglia il rigore: Napoli ko

Fabrizio Ponciroli

La 33a edizione della Supercoppa italiana, la prima senza pubblico, sorride alla Juventus (2-0 il finale). Decide, tanto per cambiare, Cristiano Ronaldo. Suo il gol che, di fatto, regala alla Signora la nona Supercoppa della propria storia. Dopo la pesante sconfitta patita a San Siro al cospetto dell'Inter, i bianconeri si riscattano, portandosi a casa il primo trofeo della stagione.

Mastica amaro il Napoli, soprattutto per il calcio di rigore fallito da Insegne che avrebbe potuto cambiare l'esito del match (si era sull'1-0). Nella prima frazione, regna l'equilibrio. La Juventus cerca di mantenere il pallino del gioco mentre il Napoli punge in contropiede. La miglior occasione capita agli azzurri con Szczesny decisivo su un colpo di testa ravvicinato di Lozano. Nella ripresa, i bianconeri alzano il proprio ritmo. Il Napoli indietreggia troppo. Il momento chiave si consuma al 64'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, complice una deviazione infelice di Bakayoko, la palla finisce sui piedi di CR7 che da due passi fredda Ospina.

Il cinque volte Pallone d'Oro risponde da autentico fuoriclasse a chi mugugnava per le sue ultime opache prestazioni. Trovato il vantaggio, la Vecchia Signora gestisce sino al 78' quando, consultando il Var, Valeri concede il rigore agli azzurri. Sul dischetto si presenta Insigne che, incredibilmente, calcia a lato. Finisce con il 2-0 griffato Morata. «Vittoria importante, abbiamo reagito bene alla sconfitta con l'Inter»A, le parole dell'MVP CR7.

Sorride anche Pirlo che, alla sua prima finale da allenatore, non fallisce. Rabbia Gattuso. Ancora una volta il suo Napoli manca del killer instinct della grande squadra. Piccola curiosità: Buffon, seppur comodamente seduto in panchina, diventa il giocatore con più Supercoppe italiane in bacheca. Ben sette per l'inossidabile portiere classe 1978.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 05:01

