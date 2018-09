CR7, È L'ORA DEL GOL

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - It's time. Lo slogan usato dalla Juve in Europa è perfetto per CR7. It's Cristiano Ronaldo time. Le statistiche dicono che negli ultimi dieci campionati il fenomeno di Funchal si è sempre sbloccato entro la quarta giornata. Quella in cui l'anno scorso ha interrotto 355' di digiuno in Liga spagnola, impallinando il Getafe, nonché quella in arrivo domenica, quando allo Stadium si presenterà il Sassuolo.Allegri farà turn over, per risparmiare qualche big in vista del successivo impegno di mercoledì in casa del Valencia, prima uscita in Champions League. De Sciglio (ieri in gol in un'amichevole contro l'Under 23), Rugani ed Emre Can si candidano per l'esordio stagionale tra i titolari al posto di Chiellini, Alex Sandro e Pjanic. E forse ci sarà spazio anche per Perin, pronto a far rifiatare Szczesny. Niente da fare invece per Barzagli, che ieri ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio da valutare nei prossimi giorni.Nessuna rotazione, almeno non ancora, per un titolarissimo come Ronaldo, reduce da una full immersion di lavoro alla Continassa. Tanto meno mercoledì al Mestalla, quando il portoghese cercherà la settima meraviglia, dopo essere sempre andato a segno all'esordio delle ultime sei edizioni della Champions League. Puntuale come una cambiale. Insomma, il Sassuolo e il Valencia sono più che avvisati: la cabala gioca con CR7, smanioso di dimostrare che il suo tempo è (finalmente) arrivato.Intanto, dopo tre esercizi di fila in utile, la Juve ha chiuso in perdita (-19,2 milioni) il bilancio della scorsa stagione. I ricavi, al netto delle plusvalenze, hanno però sfondato per il secondo anno consecutivo il tetto dei 400 milioni (411 contro i 422 del 2016-17). Ottima crescita del merchandising (20 milioni in più dell'anno precedente), in attesa di quantificare l'effetto Ronaldo sulla vendita delle magliette.riproduzione riservata ®