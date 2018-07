CR7, conto alla rovescia

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Sette giorni, anche meno, per assicurarsi il più grande numero 7 di tutti i tempi. Già, perché la Juve spera, anzi conta di far sbarcare Cristiano Ronaldo a Torino entro sabato. Il conto alla rovescia è (ri)partito, dopo il piccolo rallentamento dei giorni scorsi. Dentro e intorno al club campione d'Italia si può palpare l'ottimismo per la buona riuscita della maxi-operazione. La fumata bianca (e nera) è in arrivo. La macchina organizzativa per la presentazione ha già acceso i motori per organizzare il grande evento destinato a dare il via all'era juventina di CR7.Trovato l'accordo con il cinque volte Pallone d'oro - quadriennale a 30 milioni netti a stagione -, c'è ancora una certa distanza da limare tra i 120 milioni (tasse incluse) offerti dalla Juve e i circa 150 che vorrebbe incassare il Real. Ma l'affare è pressoché fatto, assicurano in molti, da Torino a Madrid.Dove domani si riunirà la giunta direttiva delle merengues: l'occasione in cui Florentino Perez annuncerà al consiglio di amministrazione l'imminente addio di Cristiano Ronaldo e chissà se anche il nome del suo sostituto. Neymar, Mbappé, Lewandowski o soprattutto Hazard.Altro piccolo nodo da sciogliere: il numero uno della Casa Blanca vuole che sia lo stesso portoghese ad annunciare il suo divorzio dal Real, assumendosi la responsabilità anche a livello mediatico e sgravando il club spagnolo dalla colpa: su questo fronte, però, Florentino potrebbe non essere accontentato.Ronaldo, in vacanza in Grecia, sta pensando soltanto alla sua nuova avventura a strisce bianconere. Ha dato la sua parola alla Signora, snobbando tra l'altro un'offerta choc arrivata dalla Cina: 200 milioni per due stagioni. E a Torino non si pensa che a lui, se dopo le proteste iniziali per i forti rincari la campagna abbonamenti sta ora viaggiando a vele spiegate verso un inevitabile sold out.Oggi intanto è il giorno del raduno della squadra di Allegri, con due sedute al giorno fino alla partenza del 22 luglio per la tournée nordamericana. I più ricercati saranno gli ultimi arrivati: Perin, Caldara, Cancelo ed Emre Can, che alle 14.30 risponderà alle domande dei media e alle 16 abbraccerà i suoi nuovi tifosi al MegaStore. Dove la maglia bianconera numero 7 è ancora intestata a Cuadrado. Almeno per sette giorni. Anche meno.riproduzione riservata ®