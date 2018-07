CR7 ARRIVA

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - L'attesa per il colpo italiano del secolo sembra davvero finita. Secondo le ultime indiscrezioni, Cristiano Ronaldo è atteso a Torino oggi, come anticipato ieri su queste stesse colonne. La Juve vorrebbe presentare il fuoriclasse portoghese già domani allo Stadium. Il sette del settimo mese dell'anno, cosa c'è di meglio per il più grande 7 di sempre? Le maxicifre sono confermate, così come le proteste degli operai Fca di Pomigliano D'Arco: 340 milioni tra cartellino (100) e ingaggio quadriennale (240 lordi). L'accordo, a detta del giornalista Carlo Paris, sarebbe già stato firmato qualche giorno fa in Russia, con possibilità di dirsi addio tra due anni, quando Cristiano si trasferirà negli Stati Uniti.I conti tornano, se ieri in Borsa il valore delle azioni bianconere ha segnato un incremento intorno al 10%. Nelle ultime tre sedute, l'azione Juventus ha recuperato il 22% con la capitalizzazione della società che è passata da 665 a 816 milioni, quindi 150 milioni circa in più. Altri grandi ricavi in arrivo dal fronte Adidas, se è vero che ha mandato in stampa decine di migliaia di casacche della Juve con la targa del fenomeno di Funchal per fare fronte alle prossime ordinazioni-monstre. Ronaldo è un'industria, con 322 milioni di follower, più di sei volte quelli della Juve. Il conto delle maglie vendute nell'ultimo anno? Ben 955 mila per il portoghese, 410 mila circa per il club torinese.La fine della love story con il Real si è consumata mercoledì sera, quando Jorge Mendes ha ufficializzato a Florentino Perez il punto di non ritorno. Adios. «Se Cristiano lascerà Madrid, sarà per affrontare una nuova tappa della sua straordinaria carriera», ha detto Mendes.Alla Casa Blanca non resteranno con le mani in mano. Probabile un affondo per Neymar o più probabilmente Mbappè, con possibile assalto del Psg a Dybala, intanto che per lunedì a Parigi sarebbe in programma una presentazione «stile Neymar» di Buffon.Intanto ieri mattina Allegri è rientrato dalle vacanze per un vertice di mercato nella sede della Continassa col presidente Agnelli. Più della Joya quello in bilico è (per ora) Higuain, sempre più vicino al Chelsea, nonostante il fratello-agente assicuri che «vedere Gonzalo e Cristiano insieme sarebbe fantastico, si conoscono a memoria». Difficile, forse impossibile.NOTA STONATA - In queste ore di piacevole febbre per la Juventus, l'unica nota stonata arriva dal processo d'appello Alto Piemonte sulla presenza della criminalità organizzata calabrese nel Nord-Ovest e sui rapporti fra boss e personaggi della tifoseria organizzata bianconera. «L'interesse della ndrangheta per il bagarinaggio risale ad almeno dieci anni prima» del 2013/2014, ha detto nella sua requisitoria il pg. Chiesta la condanna di 14 imputati. Nessun tesserato club del è coinvolto.riproduzione riservata ®