CR7 a De Ligt: «Vieni con me alla Juve»

TORINO - Chiamatelo DS7. Già, perché Cristiano Ronaldo, oltre a collezionare trofei, l'ultimo la Nations League, lavora come direttore sportivo. Lo ha rivelato il centrale De Ligt, uno degli oggetti del desiderio juventino, che ha avuto uno scambio con il fuoriclasse bianconero al termine di Portogallo-Olanda: «Ronaldo mi ha chiesto di raggiungerlo alla Juve. Ero un pochino scioccato dalla sua richiesta, per questo ho riso. Adesso andrò in vacanza e deciderò con attenzione cosa è meglio».

Più che sulle capacità persuasive di CR7, la Juve punta sugli ottimi rapporti con Raiola, l'agente del difensore valutato 80 milioni dall'Ajax. I competitor non scherzano: in pole c'è il Barcellona, ma attenzione anche a Psg e Liverpool.

Ecco perché la Juve ha un altro piano A, l'ex sarriano Koulibaly, e alcuni piani B più economici. È il caso di Benatia, pronto a rientrare dal Qatar alla base per 6 milioni, anche se l'idea non entusiasma i tifosi bianconeri. Altra soluzione di pronto uso è Demiral (Sassuolo), candidato a diventare il primo turco della storia juventina. E' giovane, forte e molto abile a tenere alta la linea difensiva come piace a Sarri.

La Signora si muove sul mercato aspettando notizie da Londra: il Chelsea, prima di liberare Sarri, vuole ingaggiare il suo successore Lampard. «Sono tranquillo - dice Pjanic -, arriverà un grande allenatore». Il lifting della difesa proseguirà in corsia, visto che Cancelo è diretto al City. Per rimpiazzarlo i nomi più caldi sono quelli di Trippier (Tottenham), Semedo (Barcellona) e Hysaj (Napoli), che tramite l'agente Giuffrida apre al suo ex allenatore: «Se lo chiamasse Sarri alla Juve, perché non dovrebbe andare? È un professionista e la parola traditore nel calcio è inaccettabile. I bianconeri lo cercarono già due anni fa».

Tornando a DS7, nessun contatto con Sergio Ramos: «Cristiano non mi ha mai chiesto di raggiungerlo a Torino e io voglio chiudere la mia carriera al Real». Il fenomeno di Funchal insegue il sesto Pallone d'oro: «Non so se se lo merito, lo lascio decidere a voi - dice Ronaldo -. Ho vinto tre trofei quest'anno, cosa posso fare di più?». Consegnare la Champions League alla Juve, ecco.

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

