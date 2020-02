CR35 vuole 2 regali: Champions e Pallone d'oro

TORINO - C'è sempre una prima volta. Anche a 35 anni. Cristiano Ronaldo ha un pensiero stupendo, che oggi gli tornerà in mente spegnendo 35 candeline. Un desiderio su tutti. Una scommessa da vincere: conquistare la prima Champions League con la Juventus, riportando nella bacheca bianconera quella coppa che alla Signora manca da 24 lunghi anni. CR7 sa molto bene che da cosa nasce cosa: il suo sesto trofeo dalle grandi orecchie sarebbe inevitabilmente un ottimo viatico per mettere le mani sul sesto Pallone d'Oro, eguagliando così il record del suo eterno rivale Lionel Messi. Se Ronaldo manterrà le statistiche di questi ultimi due mesi, il sogno potrà davvero diventare realtà, visto che ultimamente la Juventus con lui in campo parte sempre dall'1-0. I numeri sono freddi ma efficaci. Il saldo complessivo in bianconero di mister 200 milioni di follower su Instagram è di 50 gol in 70 presenze (di cui 50 in Serie A con 40 reti e 10 assist). Il saldo stagionale è invece di 22 reti in 27 partite, di cui 19 in 19 match di campionato con una striscia aperta di 9 giornate consecutive in gol. Il Verona e il Brescia, prossimi avversari dei bianconeri, sono più che avvertiti: eguagliata la striscia da primato bianconero di Trezeguet, CR7 insegue il record personale e di tutta la Serie A di 11 giornate di fila in gol, proprietà in condominio tra Batistuta e Quagliarella. (T.Orm.)

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

