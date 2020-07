Covid, test per docenti e personale

Analisi a tappeto nel mondo della Scuola, la sicurezza in classe passa anche per i test: tra le misure previste per la riapertura, ci sono infatti anche i test sierologici per tutto il personale scolastico. Ieri il commissario Arcuri ha spiegato che verranno effettuati due milioni di test. Saranno coinvolti docenti, dirigenti scolastici e personale Ata (vale a dire ausiliari, tecnici e amministrativi), gli addetti alle pulizie e alle mense. Tutto il personale potrà decidere di sottoporsi al test: sarà su base volontaria e gratuito per far sì che ci sia la massima adesione. Si potrà fare nelle strutture di medicina di base.

Qualora il test risultasse positivo, si procederà con il tampone e la persona verrebbe messa in malattia fino all'esito del tampone. Inoltre sono previsti anche test a campione sugli studenti ma le modalità e i numeri sono ancora da decidere. Per quanto riguarda la mascherina, ad oggi è previsto l'obbligo anche in classe seduti al banco ma la norma potrebbe essere rivista perché, a fine agosto, ci sarà una verifica dello stato dell'epidemia e delle misure di protezione: molto dipende dalla situazione che si verrà a creare a ridosso dell'inizio della scuola. Comunque la mascherina sarà gratuita per docenti e studenti, senza spese aggiuntive per lo Stato: «Le mascherine chirurgiche non vengono più acquistate, non vengono pagate ma prodotte attraverso 51 + 8 macchine che abbiamo acquistato. Quindi non c'è alcun costo di acquisto delle mascherine per la riapertura delle scuole».(L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 05:01

