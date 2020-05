Covid, studio clinico con plitidepsina di Pharmamar

MADRID- È iniziato lo studio clinico APLICOV-PC con plitidepsina, per il trattamento dei pazienti con COVID-19, autorizzato dall'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari. È di tipo multicentrico, randomizzato, parallelo, aperto, al quale parteciperanno 3 ospedali della Comunità di Madrid, per valutare il profilo di sicurezza e l'efficacia di 3 dosi di plitidepsina in pazienti COVID-19, che richiedono il ricovero in ospedale. Tre coorti di pazienti con tre diversi livelli di dose saranno inclusi nello studio e si comincerà con i primi. La carica virale sarà misurata prima e dopo il trattamento, così come una serie di parametri di evoluzione clinica. Se i risultati saranno positivi in questa prima fase, lo studio continuerà con la dose ottimale, dopo aver parlato con il regolatore e con una coorte di pazienti più ampia. La plitidepsina, prodotta da PharmaMar, agisce bloccando la proteina eEF1A, presente nelle cellule umane, che viene utilizzata dalla SARS-CoV-2 per riprodursi e infettare altre cellule. Grazie a questo blocco, si impedisce la riproduzione del virus all'interno della cellula e quindi la sua diffusione. (A. Cap.)

Mercoledì 6 Maggio 2020

