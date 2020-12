Covid, più fondi a sostegno dei disabili

Per sostenere la disabilità, messa a dura prova dall'emergenza Covid, scende in campo ancora una volta la Fondazione Giovan Battista Baroni, in prima linea dal 1981, con un fondo aggiuntivo di 40mila euro, suddiviso in 8 quote di 5mila euro, da destinare ad altrettante associazioni che operano nel settore. Non solo, in questa fase tanto delicata la Fondazione ha aumentato il valore complessivo dei bandi annuali per il 2020 raggiungendo quota 300mila euro di cui 100mila destinati ad iniziative di assistenza, 100mila a progetti di ricerca, 75mila per attività sportive e 25mila per borse di studio, nell'ambito delle neuroscienze e della solidarietà sociale nel Lazio e, in particolare, a Roma. Sarà testimonial delle varie iniziative messe in campo il campione paralimpico Edoardo Giordan. Dal 1981 la Fondazione ha destinato più di 7 milioni di euro ad iniziative benefiche e a importanti progetti di ricerca scientifica per sostenere il diritto alla partecipazione attiva dei motulesi, neurolesi e neuromotulesi. Per conoscere i dettagli dei vari interventi è possibile visitare il sito www.fondazionebaroni.it/bandi.html.(L. Loi.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA