Covid, nel Lazio 939 nuovi positivi

Coronavirus, nel Lazio sono 939 i nuovi casi positivi (con 17mila tamponi, la quota giornaliera più alta d'Italia), nove i decessi e 119 i guariti nelle ultime 24 ore. In costante aumento i ricoverati in ospedale (1130, 45 più di ieri) e i pazienti più gravi, in terapia intensiva (111, 12 più di ieri). Anche allo Spallanzani, che da venerdì scorso accetta solo pazienti Covid, aumentano ricoverati (226, 10 più di ieri) e le terapie intensive (41, due in più nelle ultime 24 ore). La situazione si fa sempre più allarmante ed è intervenuto il presidente Nicola Zingaretti, con un appello ai cittadini del Lazio: «Dobbiamo tutti limitare i nostri contatti per i prossimi 20-30 giorni, è essenziale alzare il livello di guardia per abbassare la curva dei contagi».

Dei nove nuovi decessi, sei sono avvenuti tra Roma e provincia, uno a Latina e uno a Viterbo, dove in provincia si registra un focolaio in una casa di riposo di Farnese (25 casi accertati). Gli attuali positivi sono 15.191, mentre da inizio emergenza sono 25.927 i casi accertati con un totale di 1.163.907 tamponi. In totale i guariti sono 9703 e i deceduti 1033. Infine, anche il Coro di Santa Cecilia è in quarantena preventiva per dieci giorni dopo che uno degli artisti è risultato positivo al Covid-9. (E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA