Covid, nel Lazio 1698 casi e 16 morti

Coronavirus, i dati nel Lazio si fanno preoccupanti: nuovo record giornaliero di casi (1698, di cui 864 a Roma città) con meno tamponi (18.991). I nuovi decessi sono 16 (10 a Roma e provincia, uno a Latina, uno a Frosinone e quattro a Rieti), mentre i guariti sono 91 in più nelle ultime 24 ore.

Il rapporto positivi/tamponi si avvicina al 9% (ieri si attestava intorno al 7%) e anche l'assessore alla Salute, Alessio D'Amato, ha sottolineato l'ascesa sempre maggiore della curva epidemiologica. La Regione cerca di reclutare medici e infermieri tra il personale in quiescenza, ma intanto continuano ad aumentare i pazienti ricoverati (1599, +123 nelle ultime 24 ore) e quelli in terapia intensiva (158, +12 in un giorno): la quota complessiva ha già superato quella più alta della prima ondata. Il numero delle terapie intensive del Lazio è secondo in Italia solo alla Lombardia, che però ha oltre il doppio dei casi attualmente positivi.

Dei 24.406 attuali positivi nel Lazio, 22.649 sono in isolamento domiciliare. Da inizio emergenza effettuati 1.313.163 tamponi, con 35.936 casi accertati, 10.414 guariti e 1116 deceduti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA