Covid, leggera frenata Nel Lazio 2.407 casi

Coronavirus, nel Lazio sono 2407 i nuovi casi (1499 a Roma città) in 24 ore, ma con meno tamponi processati (19.699). I nuovi decessi sono 34 e i guariti 412, ma sale il rapporto positivi/tamponi (da 11,64% a 12,21% in un giorno). Diminuiscono i ricoveri (-60 in 24 ore), ma aumentano le terapie intensive (+4).

«Assistiamo a un lieve rallentamento della corsa del virus, ma è presto per fare valutazioni, dobbiamo mantenere alta l'attenzione», ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, che poi ha annunciato che i primi test antigenici rapidi sono stati distribuiti proprio ieri ai medici di base.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 69.270, di cui 65.893 in isolamento domiciliare, 3099 ricoverati e 278 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 1.834.504 tamponi e accertati 86.681 casi, con 1680 deceduti e 15.731 guariti. (E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA