Covid, in 24 ore triplicati i positivi

Sono 34 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Nessun morto. I casi sono triplicati rispetto a quelli del 28 luglio (quando i nuovi positivi erano stati 10). Dei nuovi contagiati 16 sono di importazione: otto di nazionalità del Bangladesh, tre dalla Spagna, due dalla Romania, due dall'India e uno dall'Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera. Hanno preso il via questa mattina i test presso il Terminal dei bus a Tiburtina e i passeggeri del primo arrivo dalla Romania sono tutti negativi alla sieroprevalenza. Sono previsti nel corso di questa settimana circa 500 arrivi e le operazioni saranno garantite presso lo scalo anche nelle ore notturne e nei fine settimana quando sono previsti il maggior numero di arrivi.

«E' un'operazione di prevenzione di sanità pubblica che si aggiunge alla quarantena a tutela di quelle Comunità provenienti dai Paesi a più alta incidenza del virus e a tutela dei nostri anziani poiché molti lavorano nell'assistenza domestica», commenta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.(S. Uni.)

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 05:01

