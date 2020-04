Covid, in 24 ore raddoppiati i positivi

In un solo giorno è raddoppiato l'aumento di nuovi casi a Roma passato da 23 a 46. In particolare il distretto della Asl Roma 3 ne ha registrati 20, di cui la maggior parte riferiti a una casa di riposo e a un istituto religioso. Sono 14 invece nella Asl Roma 2 e i 12 nella zona della Asl Roma 1. Altre 26 persone sono risultate positive in provincia, dove le vittime in un giorno sono state sei. Pochissimi invece i casi nel resto della regione: tre a Viterbo e cinque a Frosinone. Nessuno a Rieti, dove sono morte però tre persone, e Latina, che conta un decesso. «Registriamo un dato di 80 casi di positività, per il terzo giorno consecutivo sotto i 100 casi e un trend al 1,3%», ha dichiarato l'assessore alla Salute Alessio D'Amato. Per quanto riguarda i guariti salgono di altre 29 unità per un totale di 1.130. Quattordici i morti in un giorno nel Lazio che portano il totale a 363. Superata la soglia dei 100mila tamponi e di questi oltre 9 su 10 sono risultati negativi. Aumentati anche i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 472 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. La Regione: «Non siamo fuori dall'emergenza, rispettare i divieti» (S. Pie.)

