Covid, il Lazio è la regione con più ricoveri

Mario Fabbroni

Una leggera flessione dei contagi, per il secondo giorno consecutivo: su quasi 13 mila tamponi, infatti, ieri nel Lazio si sono registrati 371 casi, 4 i decessi e 30 i guariti. «Ma occorre essere rigorosi nei comportamenti», dichiara l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato. Eppure c'è un altro dato singolare: quello che vede il Lazio come il territorio regionale con il maggior numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva o negli altri reparti Covid. Precisamente 69 ricoverati in terapia intensiva (in Campania sono 61 e in Lombardia 48), mentre negli altri reparti i pazienti Covid sono 911. Questo nonostante - al momento - Lombardia e Campania abbiano un superiore numero di positivi. «Si tratta di una scelta strategica - chiarisce ancora l'assessore D'Amato - perché da sempre siamo la regione con più ospedalizzazione a cui corrisponde, però, il più basso tasso di letalità tra le grandi regioni».

A Roma intanto sono state 30 le irregolarità riscontrate dalla polizia locale sul mancato uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale, con 14 locali diffidati a seguito di anomalie sull'eccessiva presenza di persone all'interno. In diversi casi è stata necessaria la sospensione temporanea dell'attività.

Lunedì 12 Ottobre 2020

