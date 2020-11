Covid, ieri altri 822 morti contagi risaliti a 29mila

Ancora un bilancio drammatico delle vittime: 822 morti in un giorno, il quinto dato peggiore dall'inizio dell'emergenza, oltre tremila decessi in soli quattro giorni. Rispetto a mercoledì va segnalato un lieve aumento dei casi (29mila registrati ieri) con circa 2700 tamponi in più, ma resta in calo la curva del contagio se confrontata con la scorsa settimana: tra lunedì e giovedì sono stati 101.018 i nuovi positivi contro i 130.003 degli stessi giorni della scorsa settimana. Per il secondo giorno consecutivo sono in diminuzione i posti letto occupati nei reparti ordinari (-277) e per il primo giorno da settimane sono in calo quelli in terapia intensiva (-2). Ad oggi i malati gravi sono 3.846 mentre gli ospedalizzati con sintomi meno gravi sono 34.038. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 757.961 (4.425 in meno rispetto a mercoledì). Altro boom di guariti: 24.031 in sole ventiquattro ore. Nel dettaglio delle regioni la Lombardia fa segnare 207 decessi mentre il Piemonte 72 - le due più colpite - seguite da Toscana e Lazio con 69. Sempre la Lombardia si conferma leader in negativo di nuovi contagi giornalieri con 5.697 casi in più. Alle sue spalle il Veneto con 3.980 e la Campania con 3.008.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 05:01

