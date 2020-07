Covid, chiusi 16 banchi di vendita al mercato

Non solo tamponi e test. La lotta contro il coronavirus si fa anche con i controlli. Sedici banchi di vendita al mercato di via delle Cave Ardeatine, infatti, sono stati chiusi dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale per il mancato rispetto delle norme a contrasto della diffusione della Covid-19. Gli agenti del I Gruppo hanno constatato una serie di irregolarità relative al mancato uso dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori, l'assenza dei gel disinfettanti e di un idoneo distanziamento tra i banchi di vendita. Una situazione tale da rendere impossibile il rispetto delle norme previste per la tutela della salute pubblica. Disposta la sospensione momentanea delle attività e 16 addetti sono stati sanzionati.

Anche la Moschea di Roma mette in campo controlli stringentissimi per arginare ogni rischio di contagio da coronavirus e sta pensando ad una mappatura delle zone a rischio in sinergia con l'ospedale Spallanzani. Il tutto anche alla luce dei contagi di importazione.

