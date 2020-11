Covid, 33.979 positivi e 546 morti in 24 ore

Ieri sono stati registrati altri 33.979 nuovi casi di coronavirus con 195.275 tamponi. Il totale dei contagi dell'ultima settimana è arrivato sopra quota 243mila, circa 17mila in più rispetto a sette giorni fa. I numeri continuano a salire ma la curva ha iniziato a frenare la sua corsa. La settimana precedente infatti l'aumento fu superiore ai 40mila, sintomo di come le misure restrittive introdotte nelle ultime settimane stiano mostrando i primi effetti. Si potrebbe guardare al futuro con lieve ottimismo ma il dato dei decessi arriva implacabile stroncandone ogni pensiero.

Con altri 546 morti in un giorno il totale ha superato quota 45mila: una strage che nell'ultima settimana per colpa del virus ha visto morire 3.835 persone, quasi 1300 in più rispetto alla settimana precedente e esattamente il doppio di due settimane fa. Negli ospedali la soglia di occupazione si fa sempre più critica: sono 3.422 i malati in terapia intensiva (116 posti letto in più rispetto a sabato) e 32.047 gli ospedalizzati in altri reparti (in aumento di 649 unità). Le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici sono invece 677.021 con il totale degli attualmente positivi nel nostro Paese arrivato a 712.490.(S. Pie.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 05:01

