Covid, 15 nuovi casi a Roma

Resta sotto controllo la situazione dei contagi a Roma - che ne registra quindici in più, venti allargando l'analisi a tutta la provincia - e nel Lazio che vede un solo caso positivo in più a Viterbo. Nessuno a Rieti, Latina e Frosinone. Sale invece il numero dei decessi che sono quindici in più in un solo giorno: il dato più alto dal 4 maggio scorso quando i morti furono sedici.

Il totale da inizio emergenza è di 662 vittime. Continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.259 totali (ieri 159) e i tamponi totali eseguiti sono stati oltre 222 mila. Dei quindici positivi in più a Roma tredici provengono dal distretto dell'Asl Roma 1 di cui 6 riferibili al cluster di una comunità di religiosi. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell'Ordine. «L'obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare - ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - Ad oggi sono stati effettuati 25.371 test sierologici con prelievo venoso e sono risultati con presenza di anticorpi IgG in 590 pari al 2,3% e di questi sono risultati positivi al tampone in 28». È stata infine emessa la circolare per effettuare il test sierologico gratuito per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV 2 per i donatori abituali di sangue.

