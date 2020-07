Covid, 13 positivi 8 vengono dall'estero

Tredici nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore nel Lazio (di cui otto di importazione), un decesso e tre guariti in più. I nuovi contagi accertati sono stati undici tra Roma e provincia e due a Rieti.

In attesa dell'ordinanza che istituirà controlli ai terminal dei bus provenienti dall'estero, nonostante il trend dei contagi sia complessivamente in leggero calo, il Lazio al momento è la Regione con più pazienti ricoverati d'Italia, anche più della Lombardia (193, quattro più di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza, sono stati 8567 i casi totali accertati in tutto il Lazio. Gli attuali positivi sono 944 (11 in più nelle ultime 24 ore), di cui 742 in isolamento, 193 ricoverati in ospedale e nove in terapia intensiva (dato, quest'ultimo, che si conferma stabile). Le vittime complessive in tutta la Regione sono 861, i guariti 6762.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA