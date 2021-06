Covid: 119 casi nel Lazio, 66 a Roma

In netto miglioramento il bollettino Covid nel Lazio e a Roma. Ieri su oltre 9mila tamponi nel Lazio (-2.048) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si sono registrati 119 nuovi casi positivi (-24), i decessi sono 8 (-3), i ricoverati sono 368 (-24). I guariti 461, le terapie intensive sono 81 (-4). «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,4% i casi a Roma città sono a quota 66 - ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - L'incidenza è scesa a 18 casi ogni 100.000 abitanti».

Il Lazio ieri ha tagliato il traguardo di 4,5 milioni di vaccinazioni, ma rimane il nodo dei richiami eterologhi, ossia le seconde dosi effettuate con Pfizer o Moderna agli under 60 vaccinati con una prima dose di Astrazeneca. Si attende il parere del ministero, chiesto ieri da D'Amato, per chi rifiuta il mix di dosi. «C'è una quota di cittadini, ad oggi stimata intorno al 10%, nella fascia d'età 50/59 anni che rifiuta il mix eterologo» aveva detto l'assessore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 05:01

