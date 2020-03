COUNTDOWN PER IL PICCO

Lorena Loiacono

Gli ospedali romani cambiano volto, per affrontare l'annunciato picco del contagio da Covid-19. Molte le strutture che stanno mettendo a disposizione decine di posti in terapia intensiva, mutando l'originaria destinazione.

LA RETE HUB. Nasce così un nucleo di hub ospedalieri dedicati al nuovo coronavirus. Oggi parte il polo di Casal Palocco, mentre da ieri è già attivo il Covid 5 al Policlinico Umberto I. La rete sanitaria capitolina, insomma, si prepara per non farsi cogliere eventualmente di sorpresa in caso di un non auspicabile boom dei contagi.

GLI ULTIMI DATI. Ieri si contavano 84 casi di positività al Covid-19 e 4 decessi, con un aumento di guariti (arrivati a quota 33), mentre sono usciti dalla quarantena, quindi dalla sorveglianza medica, 1793 persone.

BEBÈ POSITIVO. Tra i positivi, purtroppo, anche un piccolo di appena 5 mesi ricoverato in buone condizioni all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

IN PRIMA LINEA. I numeri cambiano di giorno in giorno e, per prevenire criticità, sta prendendo forma una rete di terapie intensive che andranno ad estendere l'attività dello Spallanzani, da sempre in prima linea contro il contagio, in tutta Roma: lunedì ha aperto i battenti il Covid 2 al Columbus del policlinico Gemelli e ieri è iniziato invece il trasferimento dei primi 10 pazienti positivi al Covid 5 Hospital presso il Policlinico Umberto I, nella struttura del presidio George Eastman. I pazienti trasferiti, tutti positivi, vengono dalla Asl di Frosinone e dal Sant'Andrea e da oggi andrà a regime con 46 posti letto totali. Entra in campo anche l'ospedale militare del Celio che ha già dato la disponibilità ad accogliere nuovi pazienti E da oggi parte il Covid 3 Hospital al Casal Palocco GVM con i primi 12 posti di terapia intensiva.

TRASFERIMENTI. Al San Giovanni sono pronti 4 posti letto di terapia intensiva che, dal 21 marzo, diventeranno 8 a cui si affiancheranno 20 posti di pneumologia. Al Sant'Andrea dal 20 marzo saranno disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva mentre all'Ifo è stato attivato il pre-triage per casi Covid sospetti. Trasferimenti anche al Policlinico Tor Vergata che sta spostando i pazienti del reparto di medicina generale in altre strutture della rete regionale per attivare il Covid 4 Hospital nella torre per 80 posti, ad accoglierli c'è anche il San Camillo dove sono comunque disponibili 3 posti di terapia intensiva. Disponibile per i trasferimenti anche il Policlinico Campus Biomedico di Roma nell'ambito della rete regionale.

Mercoledì 18 Marzo 2020

