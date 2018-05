Cottarelli, fumata nera: oggi nuovo vertice con Mattarella

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra Severini«Caos infernale» lo definiscono i media internazionali. La crisi politica che investe l'Italia da mesi non sembra avere fine. Lega, M5s, FI e FdI hanno già annunciato che non voteranno la fiducia al governo di garanzia che il presidente Mattarella sta cercando di mettere in piedi. E ora anche il Pd è indirizzato verso l'astensione. Chi voterà allora il governo Cottarelli? Le pressioni sempre più insistenti dei partiti per andare a votare il prima possibile hanno rallentato la nascita dell'esecutivo, tanto che ieri il premier incaricato è salito al Colle senza chiudere la pratica, rimandando tutto a un nuovo incontro previsto per questa mattina. Il Colle fa sapere che non esiste l'ipotesi della rinuncia di Cottarelli, ma solo che serve più tempo per mettere a punto «alcuni aspetti della lista dei ministri». Mattarella vuole che l'economista lombardo si presenti comunque al Parlamento affinchè le forze politiche si assumano la responsabilità di cosa accadrà dopo.Le strade da percorrere sono due: Cottarelli non riceve la fiducia, scioglimento immediato delle Camere e elezioni a fine luglio. O un accordo con le forze politiche per una fiducia tecnica che permetta all'esecutivo di varare una legge di bilancio light, rassicurare i mercati e consentire il voto subito dopo, a ottobre. Ma il caos è tale che si torna a parlare di una rinascita del governo Lega-M5s (senza Paolo Savona).Se la situazione dovesse precipitare le elezioni a luglio sembrano l'unica via d'uscita, anche per avere un governo in carica in autunno quando andrà presentata la legge di bilancio. Ma i rischi sono altissimi: in Italia non si è mai votato in piena estate. La Lega sarebbe d'accordo, mentre i 5 stelle sembrano più scettici.Anche il Pd è tentato. Pur avendo assicurato ogni sostegno alle iniziative di Mattarella, i dem hanno deciso di astenersi sul governo Cottarelli come chiedevano soprattutto i renziani. Troppo rischioso in termini di consenso essere l'unica forza politica a sostegno dell'esecutivo tecnico. E poi il voto a luglio permetterebbe di impostare una campagna elettorale aggressiva, capace di sfruttare l'argomento dell'incapacità di M5s e Lega di formare un esecutivo e lo spettro dell'uscita dall'euro.riproduzione riservata ®