Costringevano un imprenditore a pagare il pizzo per la protezione

L'incubo era cominciato nel 2017 quando si era sparsa la notizia che a breve avrebbe ricevuto un cospicuo risarcimento che il tribunale gli aveva riconosciuto per una truffa assicurativa. Per anni, gli hanno fatto credere che dei fantomatici malavitosi lo avrebbero ucciso insieme ai suoi famigliari. Per avvalorare questa suggestione, lo intimidivano facendo passare dei figuranti sotto casa e davanti la palestra ed il centro fitness che l'imprenditore, vittima d'estorsione, gestisce a Ciampino. Costretto più volte a cambiare numero di telefono, strada per andare a lavorare ed in ultimo, quando le minacce lo avevano ormai stremato, anche abitazione per il timore di attentati nei confronti della famiglia. Il cambio di tranquillità e protezione, i tre aguzzini arrestati dopo la denuncia dell'uomo ai carabinieri, lo sottoponevano a continue richieste di denaro. Per due volte, l'esercente è stato costretto a dare agli estorsori più di ventimila euro.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

