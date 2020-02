Costringevano gli usurati che con pagavano i debiti a diventare corrieri di cocaina. Sotto la minaccia che se non avessero pagato avrebbero fatto prostituire le mogli e le compagne delle vittime, applicavano interessi usurai pari al 400% annui sui prestiti a strozzo. Deus ex machina della holding dell'usura e delle estorsioni, smantellata ieri mattina all'alba con un blitz congiunto della squadra mobile e del comando provinciale della guardia di finanza, Umberto Romagnoli uno storico malavitoso del litorale laziale, implicato in passato in inchieste legate al narcotraffico. I finanzieri del colonnello Gianluca Capecci e del maggiore Stilian Cortese coordinati dal procuratore della direzione distrettuale antimafia Michele Prestipino hanno arrestato anche Francesca Romagnoli, figlia del capo promotore e Fabrizio Profenna, luogotenente dell'organizzazione che operava tra la Capitale ed il litorale di Anzio e Nettuno.(S. Uni.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA