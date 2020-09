Costipazione da oppioidi nuove cure e qualità della vita

L'efficacia del trattamento con oppiacei può essere limitata dall'insorgenza di costipazione, evento avverso frequente del trattamento con questa classe di farmaci. Nei pazienti sottoposti a terapia oppioide per dolore cronico e per la dipendenza da oppiacei, la prevalenza della costipazione da oppioidi (OIC) si attesta tra il 40% e il 90%. La costipazione riduce notevolmente la qualità della vita, per il frequente ricorso a lassativi o manovre di svuotamento. Oggi ci sono nuovi strumenti di cura più selettivi, che consentono di superare i limiti delle precedenti terapie e ridare una vita migliore a questi pazienti già sofferenti. Se ne è discusso durante un convegno, organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di Molteni farmaceutici e Shionogi. «L'impiego degli oppioidi è ampiamente diffuso in oncologia nelle diverse fasi del percorso assistenziale - spiega Carmine Pinto, Direttore UOC Oncologia Medica, AUSL-IRCCS di Reggio Emilia- La necessità dell'introduzione di oppioidi nel controllo del dolore può essere già presente alla diagnosi della malattia in relazione alla sede e estensione del tumore, fino alle fasi più avanzate e nel paziente in fase terminale». (A. Cap.)

