Così sul momento nero che lo aveva messo sul banco degli imputati: «Non mi sono mai sentito in discussione e la società mi ha sempre sostenuto. A giugno ho riflettuto e sono rimasto perché ero certo che la squadra avesse ancora margini di crescita, sarebbe stata dura lasciare dopo tanti anni e quindi sono rimasto». Altro protagonista della serata Immobile che ha raggiunto quota 100 gol: «Sono davvero orgoglioso e soddisfatto di questo traguardo che voglio dividere con i miei compagni perché se segno così tanto è anche merito loro e dell'allenatore ma il segreto è restare con i piedi per terra».

Infine Lotito che ha esultato come mai: «Un gol liberatorio, avevamo meritato la vittoria per quello che abbiamo fatto vedere».

riproduzione riservata ®

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA