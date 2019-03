«Così i genitori devono fare i salti mortali»

Gigi De Palo, presidente del Forum delle Associazioni famigliari, è accettabile un simile errore burocratico?

«No. Serve il buon senso anche a livello amministrativo, la famiglia ne ha bisogno. Questa situazione è grave: si costringe una mamma a fare i salti mortali solo per accompagnare i figli a scuola. Auspichiamo quindi che il Comune di Roma venga incontro alle famiglie che si trovano in questa situazione e spero che la sindaca Raggi voglia intervenire».

Roma è a misura di famiglia?

«Non lo è purtroppo, così come non lo è il nostro Paese. Anche se gli enti locali, come i Comuni, possono intervenire direttamente per sanare queste criticità e per rendere le città meno complicate per le famiglie».

Altrimenti?

«Parliamoci chiaro: questo inverno demografico che sta vivendo l'Italia dipende anche da questo tipo di problemi: le mamme infatti sono ancora costrette a dover scegliere tra il lavoro e la famiglia. Avere la burocrazia contro, infatti, diventa un percorso a ostacoli. Cerchiamo di non mettere i bastoni tra le ruote alle famiglie».(L. Loi.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA