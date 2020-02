Così Fido riflette il suo padrone

Il libro che vi consiglio di leggere questa settimana si intitola Il Cane è il Tuo Specchio di Kevin Beham, noto educatore cinofilo esperto di comportamento canino. Noi sappiamo benissimo che i cani ci conoscono dal profondo del cuore. Ma perché uomo e cane sono così attratti l'uno dall'altro e che cosa hanno in comune? I cani sentono ciò che noi proviamo. Ormai è dimostrato che mentre noi umani siamo preda di mille pregiudizi, loro entrano immediatamente in sintonia con i nostri sentimenti e li riflettono, consentendoci così di conoscere la parte più autentica di noi stessi. I nostri fedeli amici a 4 zampe sono splendidi esseri emotivi, e l'emozione è una forza

della natura reale quanto quella di gravità, una fonte d'informazione spesso oscurata ai nostri occhi della ragione. Se riusciremo a capire questo, allora potremo vedere il nostro amico cane non come un'entità separata, ma come uno specchio di quello che siamo. Questo libro quindi ci permetterà non soltanto di conoscere più in profondità il nostro cane ma anche, se saremo attenti e curiosi, anche noi stessi. Buona lettura! (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA